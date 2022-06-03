Касаткина проиграла Свентек в полуфинале "Ролан Гаррос"

Россиянка уступила на корте первой ракетке мира.

Российская представительница Дарья Касаткина проиграла шведской спортсменке Иге Свентек (Швентек) в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос", который проходит в Париже. Девушка не смогла пройти дальше по турниру, проиграв первой ракетке мира. Полька одержала свою 34-ю победу подряд. По данному показателю она сравнялась с результатом американки Серены Уильямс. Матч против Касаткиной завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу первой ракетки мира. На корте девушки провели 1 час 4 минуты. В финале международного соревнования "Ролан Гаррос" Швёнтек сыграет с победительницей встречи Кори Гауфф из США или Мартиной Тревизан из Италии.

Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Фото и видео: YouTube / Eurosport Tennis

