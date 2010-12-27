Картину Малевича продали на аукционе в США за 85,8 миллионов долларов

"Супрематическая композиция" Малевича уже выставлялась на торги. В 2008 году ее купили 60 млн долларов.

Картина русского художника-авангардиста Казимира Малевича "Супрематическая композиция" ушла с молотка за 85, 8 млн долларов. Шедевр продали во вторник, 15 мая на аукционе Christie"s в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Малевич расширил границы живописи, навсегда изменил развитие искусства и способствовал эволюции модернизма. Без "Супрематической композиции" искусство, созданное сегодня, не было бы таким, каким мы его знаем. Сопредседатель отдела послевоенного и современного искусства в нью-йоркском Christie"s Лоик Гузер

Полотно было написано Малевичем в январе 1916 года. С 1919 по 1958 года картина выставлялась в Москве, Варшаве и Берлине. После этого владельцы продали шедевр музею Стеделик в Амстердаме.

Изначчально полотно оценивалось в 70 млн долларов. В результате картину купили за 85, 8 млн долларов. Представители аукционного дома сообщили, что это рекордная цена за повторно продаваемую картину Малевича. В 2008 году ее купил неизвестный за 60 млн долларов на аукционе Sotheby"s в Нью-Йорке.

Ранее мы писали, что рукопись британского писателя Артура Конан Дойла ушла с молотка за 312,5 тысяч долларов.

Фото: Twitter / Christie"s