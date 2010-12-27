На яхте саудовского принца нашли пропавшую картину да Винчи "Спаситель мира"

Шедевр пропал из филиала французского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби после аукциона.

На яхте саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда нашли пропавшую картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Стоимость шедевра оценивается почти в полмиллиарда долларов. Об этом пишет The Guardan.

Уточняется, что произведение искусства будет храниться на судне принца, пока власти ОАЭ не построят культурный центр в Эль-Уле. Работа да Винчи будет выставлена там в качестве одного из самых ценных экспонатов. Сама яхта находится в районе курорта Шарм-эш-Шейх в Египте

В 2017 году картину "Спаситель мира" продали на аукционе Christie"s в Нью-Йорке. За нее отдали 450 млн долларов. После шедевр исчез из филиала французского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби.

Ранее мы писали, что в Лондоне продали картину Петрова-Водкина за 12 млн долларов.

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