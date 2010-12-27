"Лежащую обнаженную" Модильяни продадут на аукционе по рекордной цене

Аукционный дом Sotheby's назначил стартовую цену торгов в 150 млн долларов.

Аукционный дом Sotheby"s выставил картину кисти итальянского художника Амедео Модильяни на торги. Стартовая цена "Лежащей обнаженной (на левом боку)" 150 млн долларов. Об этом сообщают представители Sotheby"s в Twitter.

Отмечается, что "Лежащая обнаженная" входит в цикл из 22 картин Модильяни. Вся серия картин демонстрировалась в 1917 году один единственный раз на выставке в галерее Берты Вейль в Париже. В настоящее время у частных коллекционеров сохранилось только 9 полотен из всего цикла. Одно из них и будет выставлено на торги. Другая работа Модильяни из серии " Лежащая обнаженная" продана на нью-йоркском аукционе Christie"s в 2015 году за 170 млн долларов.

Организаторы торгов отмечают, что работа Модильяни будет главным лотом на аукционе Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby"s. Он состоится 14 мая 2018 года.

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Фото: Twitter / Sotheby"s