Картаполов прокомментировал отзыв ратификации ДВЗЯИ

Депутат рассказал, что теперь документ будет подписан президентом России.

Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – это сигнал для американских властей, чтобы они ответственно относились к своим международным обязанностям по сохранению мира. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава профильного комитета по обороне при Государственной Думе Андрей Картаполов.

То, что Госдума приняла закон об отзыве ратификации, вчера Совет Федерации нас поддержал, я полагаю, что президент подпишет этот закон - это наш сигнал партнёрам американским, чтобы они наконец-то начали... заниматься делом...по сохранению мира и стабильности. Андрей Картаполов, депутат ГД РФ

Напомним, что закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В тексте парламентарии предлагаеют отказать в ратифицировать ДВЗЯИ, подписанном от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Картаполов заявил, что призванных на сборы резервистов не будут отправлять в зону СВО.

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