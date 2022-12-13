Картаполов заявил, что призванных на сборы резервистов не будут отправлять в зону СВО

Глава комитета ГД по обороне прокомментировал инициативу российского президента Владимира Путина.

Призываемые на военные сборы в 2023 году граждане, которые находятся в запасе, не будут направляться для участия в специальной военной операции на Украину. Соответствующее заявление в интервью журналистам "Интерфакса" сделал председатель профильного комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Политик пояснил, что отправленные на сборе россияне будут заниматься определенное положенное время тренировками, после чего вернутся в свои семьи и на рабочие места.

Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые проводятся ежегодно... Андрей Картаполов, депутат ГД

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ