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Каршеринг завис на заборе у стройки в Мурино
Сегодня, 11:56
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Каршеринг завис на заборе у стройки в Мурино

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Информации о пострадавших не поступало.

Автомобили каршеринга в Петербурге и области продолжают заканчивать поездки в неожиданных местах. Как сообщили 20 июня пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в Мурино была найдена брошенная машина, которая въехала в бетонный блок у забора, расположенного рядом со стройкой. 

Каршеринг закончил аренду в заборе в конце Екатерининского проспекта в городе Мурино

– написал очевидец.

Информации о пострадавших не поступало.

В забор другой автомобиль в другой части Петербурга въезжал и вчера, только еще в результате аварии на Митрофаньевском шоссе пострадал один человек.

Ранее мы сообщали о том, что после смертельной аварии в Гатчинском районе Ленобласти возбудили уголовное дело. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, каршеринг, мурино
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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