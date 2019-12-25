Каршеринг завис на заборе у стройки в Мурино

Автомобили каршеринга в Петербурге и области продолжают заканчивать поездки в неожиданных местах. Как сообщили 20 июня пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в Мурино была найдена брошенная машина, которая въехала в бетонный блок у забора, расположенного рядом со стройкой.
Каршеринг закончил аренду в заборе в конце Екатерининского проспекта в городе Мурино
– написал очевидец.
Информации о пострадавших не поступало.
В забор другой автомобиль в другой части Петербурга въезжал и вчера, только еще в результате аварии на Митрофаньевском шоссе пострадал один человек.
Ранее мы сообщали о том, что после смертельной аварии в Гатчинском районе Ленобласти возбудили уголовное дело.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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