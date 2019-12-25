Каршеринг завис на заборе у стройки в Мурино

Информации о пострадавших не поступало.

Автомобили каршеринга в Петербурге и области продолжают заканчивать поездки в неожиданных местах. Как сообщили 20 июня пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в Мурино была найдена брошенная машина, которая въехала в бетонный блок у забора, расположенного рядом со стройкой.

Каршеринг закончил аренду в заборе в конце Екатерининского проспекта в городе Мурино – написал очевидец.

Информации о пострадавших не поступало.

В забор другой автомобиль в другой части Петербурга въезжал и вчера, только еще в результате аварии на Митрофаньевском шоссе пострадал один человек.

Ранее мы сообщали о том, что после смертельной аварии в Гатчинском районе Ленобласти возбудили уголовное дело.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб