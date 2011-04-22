На Митрофаньевском шоссе кроссовер наехал на девушку

"Сузуки" сбил девушку на пешеходном переходе.

Видео момента ДТП на Митрофаньевском шоссе с камер наблюдения оказалось в распоряжении редакции Piter.tv. По предварительной информации, авария произошла днем 19 июня на перекрестке шоссе с Малой Митрофаньевской улицей.

Как сообщила порталу "Мегаполис" очевидец аварии, красный автомобиль "Сузуки" сбил девушку на пешеходном переходе. Судя по всему, кроссовер пытался уйти от столкновения с другой машиной. Свидетельница отметила, что подъехавшие к месту аварии сотрудники скорой помощи оказали пострадавшей помощь прямо на проезжей части. Похоже, ее состояние было крайне тяжелым.

Другому жителю Северной столицы пришлось управлять такси в ручном режиме, потому что водителю автомобиля в дороге стало плохо. Рассказываем историю ЧП.

Видео: Piter.tv