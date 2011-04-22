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На Митрофаньевском шоссе кроссовер наехал на девушку

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"Сузуки" сбил девушку на пешеходном переходе.

Видео момента ДТП на Митрофаньевском шоссе с камер наблюдения оказалось в распоряжении редакции Piter.tv. По предварительной информации, авария произошла днем 19 июня на перекрестке шоссе с Малой Митрофаньевской улицей.

Как сообщила порталу "Мегаполис" очевидец аварии, красный автомобиль "Сузуки" сбил девушку на пешеходном переходе. Судя по всему, кроссовер пытался уйти от столкновения с другой машиной. Свидетельница отметила, что подъехавшие к месту аварии сотрудники скорой помощи оказали пострадавшей помощь прямо на проезжей части. Похоже, ее состояние было крайне тяжелым.

Другому жителю Северной столицы пришлось управлять такси в ручном режиме, потому что водителю автомобиля в дороге стало плохо. Рассказываем историю ЧП.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, дтп, сбили пешехода
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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