Петербуржцу пришлось сесть за руль такси из-за водителя-неадеквата

В середине пути пассажир все-таки покинул автомобиль.

Жителю Северной столицы пришлось управлять такси в ручном режиме, потому что водителю автомобиля в дороге стало плохо. Причиной странного поведения шофера могла стать как жара, так и употребление неизвестного вещества. Об этом сообщил участник события, пассажир Дмитрий в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 19 июня.

По словам автора поста, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина вызвал автомобиль в сервисе "Яндекс. Такси". На указанную точку приехал "Солярис", за рулем которого сидел шофер Мардон. Водитель в пути вел себя странно: не понимал дорогу, не мог говорить, его руки сильно тряслись. Клиенту пришлось самостоятельно управлять автомобилем, чтобы не попасть в ДТП. В середине маршрута пассажир вышел из машины, решив добраться до конечной точки на своих двоих.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Ситимобил" совместно с AliExpress запустили арома-такси в Петербурге. В акции участвуют 350 автомобилей.

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