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ДТП в Гатчинском районе привело к уголовному делу
Сегодня, 10:39
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ДТП в Гатчинском районе привело к уголовному делу

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Мусоровоз насмерть сбил пожилого пешехода.

После смертельной аварии в Гатчинском районе Ленобласти возбудили уголовное дело. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области. 

Так, накануне днем на 24-м километре трассы "Красное село-Гатчина-Павловск" 33-летний водитель за рулем мусоровоза выехал на встречную полосу, где наехал на 60-летнего жителя Волосовского района. В итоге автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Пожилой пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Водителя мусоровоза сотрудники полиции опросили и обязали явиться дополнительно. Детали происшествия устанавливаются. 

Фото: Piter.tv

Теги: авария, гатчинский район, уголовное дело
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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