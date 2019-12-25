ДТП в Гатчинском районе привело к уголовному делу

Мусоровоз насмерть сбил пожилого пешехода.

После смертельной аварии в Гатчинском районе Ленобласти возбудили уголовное дело. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Так, накануне днем на 24-м километре трассы "Красное село-Гатчина-Павловск" 33-летний водитель за рулем мусоровоза выехал на встречную полосу, где наехал на 60-летнего жителя Волосовского района. В итоге автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Пожилой пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Водителя мусоровоза сотрудники полиции опросили и обязали явиться дополнительно. Детали происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.tv