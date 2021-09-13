В 2022 году в Петроградском районе появится "карманный" парк

На реализацию проекта потребуется 6,2 млн рублей.

В следующем году на Большой Разночинной улице появится "карманный" парк. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе Петроградского района.

Данная инициатива стала победителем проекта "Твой бюджет-2021", авторами которой стали Игорь Пономаренко и Наталия Дубровенская. До конца сентября они вместе с комитетом по благоустройству и районной администрацией разработают проект дорожной карты, после чего приступят к технической разработке проекта.

Ранее мы писали, что в старейшей библиотеке Невского района открылся интерактивный парк.

Фото: ВКонтакте / Твой бюджет - Санкт-Петербург