В старейшей библиотеке Невского района открылся интерактивный парк

Библиотека открылась еще 128 лет назад.

В Невском районе после капитального ремонта открылась библиотека №1 им. Н.К.Крупской. В ней появилось мультимедийное пространство, посвященное истории создания и трансформации книги с древнейших времен. Об этом 11-го сентября сообщила пресс-служба Смольного.

Библиотека находится на Октябрьской набережной, 64/1. Она считается одной из старейших, так как была открыта 128 лет назад. В учреждении заменили инженерные сети, отремонтировали помещения и создали интерактивный парк. Теперь там есть зона отдыха. коворкинг. Бумажных формуляров больше не будет. Работы осуществлялись за счет бюджета Петербурга.

В блокадные годы библиотека была единственной в районе, которая продолжала обслуживать читателей.

Сегодня, 11 сентября, губернатор вручил билет почетного читателя жительнице района, которая посещает библиотеку с 1974 года.

Фото: администрация Петербурга