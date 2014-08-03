Карлсон рассказал, почему Россия и США оказались в состоянии войны

В США раскрыли преимущества для мирового сообщества в случае тесного сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Москва и Вашингтон фактически оказались в состоянии войны из-за антироссийской истерии в американском обществе. Соответствующее мнение консервативный американский журналист Такер Карлсон сделал в эфире собственного шоу, гостем которого на этот раз стал местный конгрессмен Мэтт Гейтц. Иностранец выразил уверенность в том, что если бы страны вместо противостояния друг другу совместно создавали архитектуру безопасности для Азии и Европы, то мир стал бы более защищенным. Он также призвал Россию и США укреплять границы, развивать торговые связи и бороться с международным экстремизмом.

Сегодня мы фактически находимся в состоянии войны с Россией в результате этой истерии, которая и послужила предпосылкой для этой войны. Такер Карлсон, журналист

Американский журналист отдельно отметил, что Россия является одной из самых богатых стран в отношении распространенности минеральных ресурсов, в также подарила обществу произведения писателя Федора Достоевского.

Карлсон сравнил убийство Кирка с распятием Христа.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson