Этому поспособствует пробежка на свежем воздухе.

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут. Немецкий специалист объяснил, что причиной высокого давления является избыточный вес. На этом показателе также сказывается неправильная диета и отсутствие физических нагрузок. Такие сведения предоставил директор центра профилактической медицины в Техническом университет Мюнхена и кардиолог Мартин Холле в интервью изданию "Focus".

Ежедневная прогулка в 15 минут позволит снизить артериальное давление на 5-8 мм р.с. Однако лучше отказаться от поездок на велосипеде или бегом на износ. Спортивными упражнениями лучше заниматься на свежем воздухе.

Положительный результат принесет отказ или сокращение употребления колбасы, хлеба и сыра. Их лучше заменить на овощи. Следует уменьшить в рационе количество соли.

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