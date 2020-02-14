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Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

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Этому поспособствует пробежка на свежем воздухе.

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут. Немецкий специалист объяснил, что причиной высокого давления является избыточный вес. На этом показателе также сказывается неправильная диета и отсутствие физических нагрузок. Такие сведения предоставил директор центра профилактической медицины в Техническом университет Мюнхена и кардиолог Мартин Холле в интервью изданию "Focus".

Ежедневная прогулка в 15 минут позволит снизить артериальное давление на 5-8 мм р.с. Однако лучше отказаться от поездок на велосипеде или бегом на износ. Спортивными упражнениями лучше заниматься на свежем воздухе.

Положительный результат принесет отказ или сокращение употребления колбасы, хлеба и сыра. Их лучше заменить на овощи. Следует уменьшить в рационе количество соли.

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Теги: давление, здоровье, кардиолог
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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