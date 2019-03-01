Милла Йовович сообщила о тяжёлой болезни новорождённой дочери

Им пришлось задержаться из-за этого в клинике.

Новорожденная дочь Миллы Йовович страдает от тяжелой болезни. У ребёнка диагностировали желтуху. Об этом актриса рассказала в своем Instagram.

Третья дочка Йовович родилась 20 января, ей дали мужское валлийское имя Ошин, что значит "оленёнок". Во время беременности актриса сильно переживала за здоровье малыша, так как её предыдущая беременность завершилась выкидышем.

Актрисе вместе с дочкой пришлось ещё на неделю остаться в клинике. Врачи посоветовали усиленно кормить Ошин. У девочки сейчас много царапин на пятках, оставшихся после взятия медиками проб крови для проверки на присутствие антител. Мила Йовович хочет, чтобы её ребёнок как можно скорее выздоровел.

Летом 2019 года в сети появился трейлер "Охотника на Монстров" с Миллой Йовович.

Видео: YouTube/ The Wendy Williams Show, Jimmy Kimmel Live, LIVEKellyandRyan