В сети появился трейлер "Охотника на Монстров" с Миллой Йовович

Премьера картины запланирована на 2020 год.

В сеть слили первый трейлер фантастического боевика "Охотник на Монстров", в основу которого легла серия игр Monster Hunter. Видео, записанное во время Шанхайского кинофестиваля, было опубликовано на ютубе.

В трейлер можно увидеть главных героев предстоящей экранизации, ролик которых исполнили Милла Йовович, Рон Перлман и Тони Джаа. Картину снял режиссёра "Обителя зла" и "Смертельная битва" Пол Уэс Андерсон. Премьера "Охотника за Монстрами" запланирована на 2020 год.

"Monster Hunter"— серия видеоигр в жанре action RPG от студии Capcom. Первый серия проекта увидела свет в 2004 году.

Ранее мы публиковали первый трейлер нового сериала от Netflix с Дэвидом Теннантом в главной роли.

Видео: Ютуб/Nmia