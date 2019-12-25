Карасев отказался преклонять колено перед игрой Лиги чемпионов

Все футболисты "Порту" и "Ливерпуля" поддержали BLM.

Российский арбитр Сергей Карасев отказался преклонять колено перед стартовым свистком очередного матча группового этапа Лиги чемпионов. Это произошло в рамках матча между "Порту" и "Ливерпулем". Судья решил не принимать участие в акции, посвященной солидарности с движением Black Lives Matter (BLM). При этом все футболисты из обеих команд преклонили колено.

Матч состоялся вечером 28 сентября. Он завершился с результатом 5:1 в пользу представителей Англии. Забитыми голами из клуба победителей отличились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Еще один мяч остался на счету Садио Мане.

Напомним, что Сергей Карасев ни разу не принимал участие в акции в поддержку BLM. Впервые арбитр отказался преклонять колено в марте 2021 года перед матчем Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и менхенгладбахской "Боруссией".

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