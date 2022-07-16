Карацев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Швеции

В четвертьфинале спортсмен уступил Черундоло.

Российский спортсмен Аслан Карацев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира, проводимого в шведском городе Бостаде. Днем 15 июля теннисист проиграл на корте аргентинскому представителю Франсиско Черундоло в четвертьфинальном матче. Игра завершилась с результатом 7:5, 6:1. Следующим оппонентом победителя станет лидер в поединке между Диего Шварцманом и испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Напомним, что россиянину Аслану Карацеву сейчас 28 лет. Мужчина располагается на 40-й позиции рейтинга ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов). Лучшим итогом его игр в серии Большого шлема считается выход спортсмена в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Это произошло в 2021 году. Во время летней Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в категории микст.

Ранее Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

