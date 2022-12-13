Капризов признан первой звездой матча с "Ванкувером"

Игра закончилась со счетом 2:1.

"Миннесота" на выездной матче обыграла "Ванкувер" в ходе регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра закончилась с результатом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). В составе клуба "Уайлд" дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов. Спортсмен запомнился зрителям заброшенными шайбами на 1 и 24 минутах ледовой встречи. От "Кэнакс" отличился Брок Бесер (15) с передачи российского форварда Виталия Кравцова. По завершению матча форвард Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. В текущем сезоне 25-летний россиянин забросил 39 шайб в 62 проведенных матчах. Также на его счету 34 голевые передачи. Команда "Миннесота" (76 очков, 62 матча) сейчас расположилась на второй строчке в Центральном дивизионе. А "Ванкувер" (53 балла, 61 игра) находится на шестом месте в списке Тихоокеанского дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET