Шайба Ничушкина не помогла "Колорадо" уйти от поражения в матче с "Нью-Джерси"

Форвард забросил 11 шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" уступил "Нью-Джерси" со счетом 5:7 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин набрал два очка по итогам встречи. Он помог отличиться Натану Маккиннону в первом периоде, а также стал автором пятой шайбы в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 31 матч, забросил 11 шайб и отдал 16 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Костина помогли "Эдмонтону" обыграть "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET