Капитан "Спартака" Георгий Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ

Им стал форвард клуба, который борется за выживание.

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия в прямом эфире в Instagram рассказал, какого футболиста он считает самым сложным соперником в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.).

Самый сложный нападающий из всех, с кем играл - это Александр Кокорин. Еще Федор Смолов, но он сейчас не в России. С Артемом Дзюбой, понятно, тяжело, потому что он в штрафной силен. Но на первое место поставлю Кокорина. Георгий Джикия, капитан "Спартака"

Напомним, Александр Кокорин в феврале 2019 года перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. Нападающий провел за клуб четыре матча и забил три гола. По итогам марта Кокорин помог "Сочи" выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца в РПЛ.

Ранее Георгий Джикия предложил РПЛ вернуться к системе "весна-осень".

Фото: spartak.com