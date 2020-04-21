Капитан "Спартака" Георгий Джикия предложил РПЛ вернуться к системе "весна-осень"

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия в эфире телеканала "Россия 24" поделился мнением о паузе в Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), вызванной эпидемией коронавируса.

Могу свой вариант предложить. Надо переждать этот момент и спокойно доиграть чемпионат России до декабря. А со следующего года начать сезон, как было раньше, по системе "весна-осень". И летом футбола будет больше, и зимой не придется играть. Сезон спокойно начнется в марте, а закончится в декабре, как раньше. Георгий Джикия, капитан "Спартака"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Спартак" находится на восьмой позиции с показателем 28 очков.

Ранее Александр Мостовой заявил, что сезон РПЛ вряд ли возобновится в июне.

Видео: YouTube / FC Spartak Moscow