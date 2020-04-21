Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой не верит, что сезон РПЛ возобновится в июне

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью порталу "Чемпионат.com" поделился мнением о шансах возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) летом.
Даже если РПЛ вернется в июне, зрителей там 100 процентов не будет. Никто не должен даже возмущаться. Хотя мне не верится, что чемпионат возобновится уже в июне. Это случится либо позже, либо вообще решат завершить сезон досрочно. Понятно, что футбол без зрителей не так интересен, но другого выхода нет. После всего, что творится в мире, какой человек рискнет пойти на стадион?
Александр Мостовой, экс-полузащитник "Спартака"
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун раскритиковал идею доиграть сезон РПЛ без зрителей.
Видео: YouTube / FC Spartak Moscow , Sport24ru
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