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Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой не верит, что сезон РПЛ возобновится в июне

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Пауза в чемпионате России продлится до 31 мая.

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью порталу "Чемпионат.com" поделился мнением о шансах возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) летом.

Даже если РПЛ вернется в июне, зрителей там 100 процентов не будет. Никто не должен даже возмущаться. Хотя мне не верится, что чемпионат возобновится уже в июне. Это случится либо позже, либо вообще решат завершить сезон досрочно. Понятно, что футбол без зрителей не так интересен, но другого выхода нет. После всего, что творится в мире, какой человек рискнет пойти на стадион?

Александр Мостовой, экс-полузащитник "Спартака"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены  до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун раскритиковал идею доиграть сезон РПЛ без зрителей.

Видео: YouTube / FC Spartak Moscow , Sport24ru

Теги: александр мостовой, коронавирус, российская премьер лига, фк спартак
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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