Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой не верит, что сезон РПЛ возобновится в июне

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью порталу "Чемпионат.com" поделился мнением о шансах возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) летом.

Даже если РПЛ вернется в июне, зрителей там 100 процентов не будет. Никто не должен даже возмущаться. Хотя мне не верится, что чемпионат возобновится уже в июне. Это случится либо позже, либо вообще решат завершить сезон досрочно. Понятно, что футбол без зрителей не так интересен, но другого выхода нет. После всего, что творится в мире, какой человек рискнет пойти на стадион?

Александр Мостовой, экс-полузащитник "Спартака"