Его планируют перенести на конец июня-начало июля.

73-ий Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили организаторы мероприятия через собственный аккаунт в Twitter. В сообщении указано, что событие не может быть проведено с 12 по 13 мая. Перенос даты связан с кризисом в области здравоохранения.

Сейчас организаторы надеются изменить дату проведения фестиваля на конец июня-начало июля. Напомним, что согласно последним данным во Франции инфекция поразила 10995 человек. Из них 372 коронавирусных больных скончались. В стране объявили третий уровень эпидемии.

Медведчук рассказал о встрече парламентариев "нормандской четверки".

Видео и фото: Twitter/Festival_Cannes, YouTube/World Fashion Channel