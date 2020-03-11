Украинец предлагает подключить к формату парламентариев.

Виктор Медведчук рассказал о встрече парламентариев "нормандской четверки". Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает помощь иностранцев полезной. Он заявил о том, что РФ, Франция и Германия могут помочь Украине реализовать минские соглашения.

Помощь наших коллег из Госдумы, и парламентов Франции и Германии здесь была бы не просто уместна, она была бы полезной заметил украинец

Спикер рассказал об этом на встрече в Кремле с представителем Госдумы Вячеславом Володиным. Владимир Путин прокомментировал, что РФ всегда готова поддержать подключение к формату депутатов. Это связано с тем, что именно Верховной Раде необходимо принимать законы, предусмотренными соглашениями. Речь идет об амнистии, особом статусе Донбасса, внесением изменений в конституцию, выборах.

Ранее Госдума одобрила поправки в Конституцию во втором чтении.

Видео: YouTube/112 Украина, NEWSONE