Вивек Рамасвами рассказал об ошибках в политике Белого дома.

Американские власти совершили ошибку, подорвав российские трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток —2" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Fox News сделал предприниматель Вивек Рамасвами, который является претендентом на выдвижение в главы государства от Республиканской партии. Политик прокомментировал украинский кризис. Он пообещал заключить "сделку" с Москвой, "заморозив" линию фронта, а также взять на себя обязательство по тому, что киевский режим не станет членом НАТО. Дополнительно кандидат в президенты США рассчитывает "отделить" Россию от Китая, назвав альянс этих двух стран "самой большой угрозой" для Вашингтона. Ведущий шоу заметил, что что экономические отношения с Китаем для России гораздо важнее. В ответ на это Рамасвами выразил мнение о том, что причиной этого стала ошибочная политика США.

Причина, по которой они ценнее, заключается в том, что мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", а также наложив санкции на Россию. Вивек Рамасвами, бизнесмен США

Республиканец Вивек Рамасвами призвал США прекратить помогать Украине.

Фото и видео: FOX News