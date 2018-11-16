Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал блокировку российских СМИ

Кишинев, блокируя работу российских СМИ, пытается закрыть рот всем тем, кто не хвалит работу действующей администрации. Соответствующее заявление сделал журналистам "РИА Новостей" бывший премьер-министр республики Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты страны на предстоящих выборах. По словам иностранного политика, в такой ситуации международное сообщество просто молчит, хотя Молдавия закрыла уже порядка 60 медиа. Такую ситуацию Тарлев назвал нарушением прав человека.
Я категорически против ограничения работы любого источника информации, СМИ. Нам говорят, что мы строим демократическую Молдавию, но нигде в мире демократических стран не было случаев, чтобы, особенно в предвыборный год, отнимали лицензии или закрывали какие-то телевизионные каналы, радио или информационные порталы.
Василий Тарлев, экс-премьер-министр Молдавии
Василий Тарлев дал стопроцентную гарантию того, что если станет президентом Молдавии, никаких ограничений средств массовой информации не будет.
Кандидат в президенты Молдавии выступил против сокращения участков в России.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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