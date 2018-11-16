Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал блокировку российских СМИ

Василий Тарлев призвал мировое сообщество отреагировать на нарушение прав человека.

Кишинев, блокируя работу российских СМИ, пытается закрыть рот всем тем, кто не хвалит работу действующей администрации. Соответствующее заявление сделал журналистам "РИА Новостей" бывший премьер-министр республики Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты страны на предстоящих выборах. По словам иностранного политика, в такой ситуации международное сообщество просто молчит, хотя Молдавия закрыла уже порядка 60 медиа. Такую ситуацию Тарлев назвал нарушением прав человека.

Я категорически против ограничения работы любого источника информации, СМИ. Нам говорят, что мы строим демократическую Молдавию, но нигде в мире демократических стран не было случаев, чтобы, особенно в предвыборный год, отнимали лицензии или закрывали какие-то телевизионные каналы, радио или информационные порталы. Василий Тарлев, экс-премьер-министр Молдавии

Василий Тарлев дал стопроцентную гарантию того, что если станет президентом Молдавии, никаких ограничений средств массовой информации не будет.

Кандидат в президенты Молдавии выступил против сокращения участков в России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости