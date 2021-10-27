Кандидат в президенты Молдавии выступил против сокращения участков в России

Василий Тарлев прокомментировал решение администрации Майи Санду.

Сокращая участки для голосования на российской территории, власти в Кишиневе выполняют команды от стран коллективного Запада, являющимися врагами молдавского народа. Соответствующее заявление сделал журналистам "РИА Новостей" бывший премьер-министр республики Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты страны на предстоящих выборах.

В России у нас самая большая диаспора молдаван. По самым скромным подсчетам говорят, что в России живут около 400 тысяч молдаван, а реально не менее 700 тысяч. И власти... не дальновидны, ведь палка имеет два конца. Считаю, что у них и боязнь, и неправильный взгляд, и они выполняют чьи-то неправильные команды из-за рубежа врагов нашего народа. Василий Тарлев, экс-премьер-министр Молдавии

Иностранный политик добавил, что сокращение количества избирательных участков является нарушением прав человека, а также конституции Молдавии. Согласно основному документу в стране, каждый гражданин имеет право на выбор, быть избранным и голосовать. Василий Тарлев призвал Кишинев не делить людей на "ваших и наших", так как молдаване, проживающие в РФ, ничем не отличаются от тех, кто находится в Америке или Италии.

Захарова: может, молдаван уже называют "граждане полурумынии".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости