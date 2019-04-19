Кандидат в премьеры Британии Сунак назвал себя аутсайдером

Он подчеркнул, что будет представлять лучше консервативные ценности.

Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак назвал себя аутсайдером. Об этом он заявил во время запуска своей предвыборной кампании в Грантеме.

Сунак объявил, что сегодня, 23 июля, начинается его компания с членами партии. Он подчеркнул, что будет представлять лучше консервативные ценности.

Я сделаю все, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я - аутсайдер. Риши Сунак, кандидат в премьер-министры Великобритании

Ранее Сунак заявил о чрезвычайной ситуации в Великобритании.

Видео: YouTube / Sky News