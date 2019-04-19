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Кандидат в премьеры Британии Сунак назвал себя аутсайдером

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Он подчеркнул, что будет представлять лучше консервативные ценности.

Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак назвал себя аутсайдером. Об этом он заявил во время запуска своей предвыборной кампании в Грантеме.

Сунак объявил, что сегодня, 23 июля, начинается его компания с членами партии. Он подчеркнул, что будет представлять лучше консервативные ценности.

Я сделаю все, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я - аутсайдер.

Риши Сунак, кандидат в премьер-министры Великобритании

Ранее Сунак заявил о чрезвычайной ситуации в Великобритании.

Видео: YouTube / Sky News

Теги: кампания, кандидат, премьер-министр великобритании, риши сунак
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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