Кандидат в премьеры Британии Сунак назвал себя аутсайдером

Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак назвал себя аутсайдером. Об этом он заявил во время запуска своей предвыборной кампании в Грантеме.
Сунак объявил, что сегодня, 23 июля, начинается его компания с членами партии. Он подчеркнул, что будет представлять лучше консервативные ценности.
Я сделаю все, чтобы заслужить каждый голос, но не сомневайтесь, я - аутсайдер.
Риши Сунак, кандидат в премьер-министры Великобритании
Ранее Сунак заявил о чрезвычайной ситуации в Великобритании.
Видео: YouTube / Sky News
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