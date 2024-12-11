Джон Рэтклифф хочет узнать секретные подробности.

Джон Рэтклифф хочет выяснить, есть ли у США противник, который использует "оружие" против американского народа. Соответствующее заявление бывший директор американской национальной разведки, кандидат на должность руководителя американского Центрального разведывательного управления при президенте Дональде Трампе сделал в ходе выступления на слушаниях перед членами специального комитета по разведке в Сенате Конгресса США. Спикер дал обещание местным законодателям углубиться в вопрос так называемого "гаванского синдрома" и установить, есть ли такие лица или страны, которые используют "оружие".

Я обещаю вам, что я углублюсь в этот вопрос <...>. Очевидно, что нам необходимо знать, есть ли у нас противник, который использует оружие против нашего народа. Я с нетерпением жду возможности лично ознакомиться с этими разведданными. Джон Рэтклифф, экс-глава нацразведки США

Напомним, что в США СМИ и должностные лица обычно объясняют "гаванский синдром", который проявляется в виде приступов тошноты, головной боли и головокружения ряда сотрудников, воздействием "акустических атак" или "направленной энергии". Вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия в Гаване с ноября 2016 года пострадали свыше 40 дипломатов. Аналогичные симптомы были зарегистрированы у американских государственных служащих по всей планете.

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Фото и видео: YouTube / 11Alive