Кандидат в главы ЦРУ: США и Россия могут вместе бороться с терроризмом

Джон Рэтклифф указал на совпадения в сферах интересов.

Вашингтон и Москва могут вместе сотрудничать в вопросах борьбы с международным терроризмом, так как перед странами стоят схожие угрозы. Соответствующее заявление бывший директор американской национальной разведки, кандидат на должность руководителя американского Центрального разведывательного управления при президенте Дональде Трампе Джон Рэтклифф сделал в ходе выступления на слушаниях перед членами специального комитета по разведке в Сенате Конгресса США. Иностранец заметил, что будет рекомендовать главе государства от Республиканской партии взаимодействовать с Россией в тех случаях, когда речь идет о взаимовыгодных вопросах. В частности, речь идет о тех моментах, когда информация или разведывательные сведения могут быть переданы.

Есть области, где мы, например, противодействуем терроризму. Некоторые из тех же угроз, с которыми мы сталкиваемся со стороны террористических групп, являются угрозами, с которыми они сталкиваются. Джон Рэтклифф, экс-глава нацразведки США

Экс-директор Нацразведки США призвал начать беспокоиться из-за России.

Фото и видео: YouTube / 11Alive