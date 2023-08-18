  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:51
77
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Канцлер ФРГ высказался за присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

0 0

Олаф Шольц рассказал о поддержке расширения зоны Шенгена.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что Болгария и Румыния могут стать членами Шенгенской зоны. Соответствующее заявление европейский политик сделал на совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой Карлом Нехаммером по итогам двусторонних переговоров, организованных в Зальцбурге. Иностранец пояснил, что у кандидатов осталось множество вопросом. Однако позиция Берлина ясна. Он заверил, что друзья из Румынии и Болгарии могут рассчитывать на поддержку со стороны Германии.

Германия выступает за дальнейшее развитие Европейского союза и, конечно же, это включает в себя то, что государства - члены ЕС могут присоединиться к Шенгенской зоне. И, в частности, что касается Болгарии и Румынии, мы пока согласны.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц заявил, что будет рад любой помощи Украине.

Фото  и видео: YouTube / phoenix

Теги: болгария, германия, олаф шольц, румыния, шенген, шенгенская зона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии