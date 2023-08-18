Шольц заявил, что будет рад любой помощи Украине

Немецкий политик призвал помогать ВСУ так долго, как это потребуется.

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции со своим европейским коллегой из Австрии Карлом Нехаммером подчеркнул, что в настоящее время Берлин принимает сложные решения для оказания военной поддержки Украине. Чиновник добавил, что Германия будет рада любой поддержке в отношении Киева со стороны международных союзников.

...Конфликт требует от нас критически осмыслить свои представления, а также быть готовыми к принятию неудобных решений. В нарушение сложившейся в предыдущие десятилетия политики Германия теперь поставляет оружие в зону конфликта, чтобы Украина могла защититься... Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Эксперт пояснил, что Германия твердо намерена вместе со своими партнерами оказывать украинским властям Украине как политическую, финансовую, так и военную поддержку - столько, сколько потребуется.

Шольц пообещал бороться с врагами демократии.

Фото и видео: YouTube / phoenix