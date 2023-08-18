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Шольц заявил, что будет рад любой помощи Украине

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Немецкий политик призвал помогать ВСУ так долго, как это потребуется.

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции со своим европейским коллегой из Австрии Карлом Нехаммером подчеркнул, что в настоящее время Берлин принимает сложные решения для оказания военной поддержки Украине. Чиновник добавил, что Германия будет рада любой поддержке в отношении Киева со стороны международных союзников.

...Конфликт требует от нас критически осмыслить свои представления, а также быть готовыми к принятию неудобных решений. В нарушение сложившейся в предыдущие десятилетия политики Германия теперь поставляет оружие в зону конфликта, чтобы Украина могла защититься...

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Эксперт пояснил, что Германия твердо намерена вместе со своими партнерами оказывать украинским властям Украине как политическую, финансовую, так и военную поддержку - столько, сколько потребуется. 

Шольц пообещал бороться с врагами демократии.

Фото  и видео: YouTube / phoenix

Теги: австрия, военная помощь, всу, германия, евросоюз, карл нехаммер, олаф шольц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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