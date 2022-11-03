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Канцлер Австрии рассказал про вопросы Трампа о Путине

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Карл Нехаммер рассказал о стремлении нового президента США закончить украинский конфликт.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер рассказал, что избранный американский президент-республиканец Дональд Трамп в ходе телефонного разговора интересовался мнением коллеги из европейского государства о российском президенте Владимире Путине. Соответствующее заявление иностранный политик сделал ва эфире местного телеканала Puls24. По мнению Карла Нехаммера, будущий лидер Белого дома способен придать новую динамику текущей ситуации, связанной с противостоянием Москвы и Киева.

Он был хорошо подготовлен к разговору, в котором сразу заговорил о конфликте между Россией и Украиной. Он хотел узнать мои выводы… какое впечатление у меня о президенте Путине. Это действительно показывает его интерес.

Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Австрийский канцлер предложил нейтральное место для переговоров по Украине.

Фото и видео: YouTube / Die Volkspartei

Теги: puls24, австрия, дональд трамп, карл нехаммер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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