Канцлер Австрии рассказал про вопросы Трампа о Путине

Австрийский канцлер Карл Нехаммер рассказал, что избранный американский президент-республиканец Дональд Трамп в ходе телефонного разговора интересовался мнением коллеги из европейского государства о российском президенте Владимире Путине. Соответствующее заявление иностранный политик сделал ва эфире местного телеканала Puls24. По мнению Карла Нехаммера, будущий лидер Белого дома способен придать новую динамику текущей ситуации, связанной с противостоянием Москвы и Киева.

Он был хорошо подготовлен к разговору, в котором сразу заговорил о конфликте между Россией и Украиной. Он хотел узнать мои выводы… какое впечатление у меня о президенте Путине. Это действительно показывает его интерес.

Карл Нехаммер, канцлер Австрии