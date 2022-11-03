Австрийский канцлер предложил нейтральное место для переговоров по Украине

Карл Нехаммер раскрыл подробности разговора с Трампом.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер в понедельник, 26 ноября, в телефонном разговоре с избранным американским президентом, членом республиканской партии США Дональдом Трампом предложил европейскую страну в качестве нейтрального места для будущих переговоров между Москвой и Киевом по украинскому региональному конфликту. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире местного телеканала Puls24.

Я предложил Австрию в качестве хорошего места для переговоров как нейтральную страну. Трамп попросил меня дать свою оценку, потому что я был одним из немногих, кто встречался с Путиным и Зеленским. Он также изложил мне свою точку зрения. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Эксперт уточнил, что Дональд Трамп был очень хорошо информирован об официальной позиции Вены, а общение с ним очень быстро сконцентрировалось на украинском кризисе. Отвечая на вопрос СМИ о том, хочет ли Дональд Трамп сократить военную поддержку в отношении киевского режима, канцлер Австрии ответил, что у него "сложилось впечатление" о том, что будущий лидер Белого дома очень эмоционально и в положительном смысле думает о прекращении противостояния. Однако европеец не смог отреагировать на вопрос о том, значит ли это, что американец ожидает от украинских властей территориальных уступок. Нехаммер пояснил, что телефонный контакт длился всего полчаса и стороны не успели обсудить такие подробности.

Австрия готовилась к прекращению поставок газа из России, заявил канцлер.

Фото и видео: YouTube / Die Volkspartei