Карл Нехаммер сообщил о выигранном иске OMV над "Газпромом".

Европейские власти в Вене ожидали прекращения российских поставок при родного газа с начала проведения специальной военной операции на украинской территории, поэтому готовились к этому. Соответствующее заявление в эфире местных телеканалов на брифинге сделал австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Дамы и господа, сегодня днем меня проинформировали, что "Газпром" - российский поставщик газа для OMV - прекратит поставки OMV с завтрашнего дня. Таким образом, произойдёт, то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени с момента начала войны на Украине, и к чему мы готовились. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Напоним, что компания OMV 13 ноября заявила о том, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу. Речь идет о том, что международный арбитраж присудил австрийскому истцу со стороны России выплатить 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. Предположительно, между РФ и Австрией может произойти ухудшение договорных отношений по имеющемуся энергетическому контракту на поставку природного газа с "Газпром экспортом". Согласно позиции компании, в том числе, не исключается и возможное прекращение поставок.

МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Karl Nehammer