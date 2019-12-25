Канцлер Австрии: поведение НАТО предотвращает мировую войну

Карл Нехаммер призвал военный блок к осмотрительности.

Австрийский канцлер и заявил, что поведение НАТО предотвращает третью мировую войну. Такое заявление чиновник сделал во время совместной пресс-конференции, созванной по завершению переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Вене. Карл Нехаммер уточнил, что страны Североатлантического военного альянса действуют осмотрительно в вопросе реагирования на специальную операцию РФ на Украине.

Я хочу попросить проявить понимание к тому, что мы находимся в очень чувствительной ситуации в Европе в вопросе мира на планете. Осторожное поведение предотвращает мировую войну. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Чиновник добавил прессе, что данное "измерение надо осознавать". Власти страны приняли решение о противодействие войне всеми известными мирными способами, не включающие военные мероприятия.

Австрия приостанавливает действие обязательной вакцинации.

Фото и видео: Facebook / Kancelaria Premiera