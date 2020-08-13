Канцлер Австрии Себастьян Курц сложил полномочия на фоне расследования дела о коррупции

Курц предложил назначить на свое место министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга.

В субботу, 9 октября, стало известно, что канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке. Об этом он заявил во время выступления.

Курц оставил пост из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Канцлер предложил президенту республики Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства.

Сообщается, что сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

Ранее Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству. По словам спикера, в его отношении расследование ведется без конкретных улик. При этом решение о виновности подозреваемого выносит судебная инстанция, а не общественность.

Фото: YouTube / OE24.TV