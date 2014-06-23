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Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству
Сегодня, 8:08
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Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству

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Канцлер Австрии останется на посту несмотря на проводимое против него расследование.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству. Он добавил, что планирует остаться на посту канцлера страны, несмотря на то, что в его отношении продолжает вестись коррупционное расследование. Свою позицию чиновник прокомментировал в эфире телеканала ORF 2. Он ответил на вопрос журналиста о том, останется ли он в должности после выдвинутых против него подозрений.

Да, разумеется. Раз уж мы в Австрии всегда дорожим правовым государством и конституцией, то нам надо соответствовать правовому государству. Существует презумпция невиновности.

Себастьян Курц, канцлер Австрии

По словам спикера, в его отношении расследование ведется без конкретных улик. При этом решение о виновности подозреваемого выносит судебная инстанция, а не общественность. Еще 6 октября в штаб-квартире Австрийской народной партии, ведомстве канцлера и Министерстве финансов прошли обыски. В деле о коррупции задействовано девять фигурантов. Их также обвиняют в злоупотреблении доверием.

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Фото: YouTube / OE24.TV

Теги: австрия, взятки, коррупция, себастьян курц
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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