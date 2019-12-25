Постпред РФ в Вене: оснований говорить о превращении Австралии в ядерную державу нет

Михаил Ульянов оценил угрозы, исходящие от AUUKUS.

Постоянный представитель России в Вене заявил о том, что оснований говорить о превращении Австралии в ядерную державу нет. Такое заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24". Михаил Ульянов прокомментировал журналистам ситуацию с формированием нового военного партнерства между США, Австралией и Великобританией AUUKUS.

Эксперт назвал причину, по которой Канберра хочет приобрести чувствительные технологии, связанные со строительством атомных подводных лодок. По мнению дипломата, рационального объяснения этому решению нет. При это он подчеркнул, что ситуация может создать глобальные проблемы в режиме ядерного нераспространения. Этот прецедент подает плохоой пример Северной Корее и Ирану, полагает спикер.

Иран, КНДР обозначали, что их интересует атомный подводный флот в перспективе, теперь они получили как бы пример, подкрепляющий эти устремления. Поэтому могут появиться другие страны, которые захотят овладеть такими чувствительными технологиями...События неординарные. Михаил Ульянов, постпред РФ в Австрии

США усилят свое военное присутствие в Австралии.

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