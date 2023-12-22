Пять человек погибли при нападении в ТЦ в Сиднее

Сведения о пострадавших устанавливаются.

Иностранные СМИ сообщили о том, что посетителей ТЦ, расположенного на территории пригорода австралийского города Сидней эвакуировали из-за нападения неизвестного мужчины с ножом. Согласно сведениям от телеканала ABC, злоумышленник успел атаковать нескольких человек. В социальных сетях распространяются ролики с последствиями трагедии. Правоохранительные органы позже уведомили о пяти жертвах трагедии. Дополнительно помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук отметил, что, по всей видимости, мужчина действовал в одиночку и убил пятерых.

13 апреля, в торговом центре Westfield Bondi Junction были вызваны службы экстренной помощи после сообщений о нескольких ножевых ранениях. сообщение местной полиции

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по машине на проспекте Энтузиастов.

Фото и видео: Telegram / BAZA, Mash