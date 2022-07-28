Нехаммер объявил о создании государственного газового резерва на случай ЧС

Канцлер Австрии назвал задачу для государства в периоды неспокойствия.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о создании государственного газового резерва на случай чрезвычайной ситуации. Соответствующей информацией европейский чиновник поделился с местными журналистами по завершению летнего заседания кабинета министров. Глава правительства уточнил, что основной задачей властей страны в неспокойное время является именно обеспечение безопасности.

Федеральное правительство впервые само создаст стратегические запасы газа. 20 тераватт-часов природного газа, что соответствует примерно трем среднемесячным расходам, будут храниться до 1 ноября. Карл Нехаммер, австрийский канцлер

В официальном пресс-релизе офиса австрийского канцлера уточняется, что эти энергетические запасы будут доступны для страны в случае крайней необходимости. Известно, что часть стратегического резерва газа будет накапливаться на территории газохранилища Хайдах, которое ранее принадлежало российскому "Газпрому". На текущий момент национальные газохранилища Вены заполнены до уровня в 51%.

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Фото и видео: YouTube / Pupia News