Австрия: прекращение поставок по "Северному потоку" создаст напряженность в ЕС

Леоноре Гевесслер оценила необходимость возобновления мощностей газового трубопровода после ремонтных работ.

Австрия считает, что прекращение поставок по "Северному потоку" создаст напряженность в Евросоюзе. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с местными журналистами сделала министр по вопросам климатической защиты, экологии, энергетики, транспорта и инноваций Леоноре Гевесслер. По мнению чиновницы, весь европейский регион столкнется к тяжелым энергетическим кризисом в том случае, если поставки российских ресурсов по трубопроводу не будут восстановлены после проведения плановых ремонтных работ.

Для нас "Северный поток" - это не главный маршрут поставок. Но для Германии он является таковым. То есть если по "Северному потоку" больше не будет поставок, то вся Европа столкнется с напряженной ситуацией, крайне напряженной ситуацией. Леоноре Гевесслер, глава Минэнерго Австрии

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