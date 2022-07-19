Канцлер Нехаммер: Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО

В Вене не обсуждают вопрос отказа от военного нейтралитета.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил о том, что его страна не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО. Соответствующей информацией местный чиновник поделился с журналистами в Вене во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

Карл Нехаммер заметил, что серьезное внимание во время общения с европейским коллегой было уделено украинскому кризису. Однако Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с проведением специальной военной операции решили пересмотреть принцип собственного военного нейтралитета. Канцлер заметил, что в Вене подобная инициатива не рассматривается. Он подчеркнул, что на текущий момент Австрия придерживается совместной политики Евросоюзом в международной сфере, а также в сфере безопасности. В частности, страна будет больше средств вкладывать в национальную оборону.

Нехаммер: в случае роста инфляции ЕС останется только алкоголь.

Фото и видео: YouTube / Bundeskanzleramt Österreich