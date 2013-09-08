Нехаммер: в случае роста инфляции ЕС останется только алкоголь

Австрийский канцлер вызвал своими высказываниями шквал критики в свой адрес.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что в случае роста инфляции Евросоюзу останется только употребление алкоголя и психотропных веществ. Соответствующее заявление председатель местной Народной партии (АНП) сделал на партийном съезде, который проводился на федеральной земле Тироль. Глава правительства призвал коллег из европейского региона обеспечить адекватные меры ради противодействия растущей инфляции. Данные меры воздействия на ситуацию, по мнению чиновника, будет трудно осуществить.

У вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю, алкоголь — это в принципе нормально. Решающее - чокаться только в случае, когда хорошо Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Карл Нехаммер заметил, что сейчас в ЕС фиксируется значительный рост цен и абсолютно высокий уровень расходов на электроэнергию. Канцлер Австрии предлагает не подстегивать дальнейшее усиление инфляционных процессов, а совместно их подавлять. Своими заявлениями политик вызвал критику среди австрийской правой партии и в социальных сетях.

Нехаммер: Австрия предоставит хранилище "Газпрома" в Хайдахе другим поставщикам.

Фото и видео: Twitter / @mathiasmoe