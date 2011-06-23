Нехаммер: Австрия предоставит хранилище "Газпрома" в Хайдахе другим поставщикам

По его словам, если газохранилища не используются по назначению, то они изымаются у оператора.

Австрия предоставит хранилище компании "Газпром" в Хайдахе другим поставщикам. Об этом сообщил на пресс-конференции канцлер страны Карл Нехаммер.

По его словам, если газохранилища не используются по назначению, то они изымаются у оператора. Нехаммер добавил, что их предоставляют в распоряжение другим для хранения газа.

Хайдах - это то газохранилище в Австрии, которое до сих пор не заполнено, поэтому теперь будет предоставлено в распоряжение другим энергопоставщикам. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

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Фото и видео: YouTube / Bundeskanzleramt Österreich