Нехаммер: Австрия предоставит хранилище "Газпрома" в Хайдахе другим поставщикам

Австрия предоставит хранилище компании "Газпром" в Хайдахе другим поставщикам. Об этом сообщил на пресс-конференции канцлер страны Карл Нехаммер.
По его словам, если газохранилища не используются по назначению, то они изымаются у оператора. Нехаммер добавил, что их предоставляют в распоряжение другим для хранения газа.
Хайдах - это то газохранилище в Австрии, которое до сих пор не заполнено, поэтому теперь будет предоставлено в распоряжение другим энергопоставщикам.
Карл Нехаммер, канцлер Австрии
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Фото и видео: YouTube / Bundeskanzleramt Österreich
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