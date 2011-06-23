  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:53
95
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Нехаммер: Австрия предоставит хранилище "Газпрома" в Хайдахе другим поставщикам

0 0

По его словам, если газохранилища не используются по назначению, то они изымаются у оператора.

Австрия предоставит хранилище компании "Газпром" в Хайдахе другим поставщикам. Об этом сообщил на пресс-конференции канцлер страны Карл Нехаммер.

По его словам, если газохранилища не используются по назначению, то они изымаются у оператора. Нехаммер добавил, что их предоставляют в распоряжение другим для хранения газа.

Хайдах - это то газохранилище в Австрии, которое до сих пор не заполнено, поэтому теперь будет предоставлено в распоряжение другим энергопоставщикам.

Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Ранее Шольц назвал "социальной взрывчаткой" повышение цен на отопление в Германии.

Фото и видео: YouTube / Bundeskanzleramt Österreich

Теги: австрия, газпром, канцлер, карл нехаммер, хранилище
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии