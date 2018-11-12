Канада признает палестинское государство на сессии ГА ООН в сентябре

Марк Карни напомнил, что ХАМАС не должен играть никакой роли в управлении Палестиной.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о планах властей из Оттавы в рамках предстоящей 80-ой по счету сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН признать Палестинское государство. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте иностранного чиновника. Специалисты пояснили, что признание страны на Ближнем Востоке продиктовано приверженностью Палестинской национальной администрации к необходимым реформам, включая обязательства местного политического лидера Махмуда Аббаса "фундаментально реформировать систему управления, провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых движение ХАМАС не сможет участвовать, и демилитаризировать Палестинское государство". Марк Карни снова призвал радикальное движение ХАМАС освободить захваченных в результате атаки 7 октября 2023 года израильских заложников. Глава канадского правительства уверен, что боевики не могут играть никакой роли в будущем управлении Палестиной.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что заключить торговую сделку с Канадой Белому дому будет очень сложно, потому что Оттава объявила о намерении признать Палестину. Такое высказывание он разместил подписчикам через социальную сеть Truth Social.

Канада только что объявила о признании Государства Палестина. Это сильно затруднит нам заключение с ними торгового соглашения. Дональд Трамп, президент США

Напомним, что 29 июля власти Великобритании также заявили о намерении признать палестинское государство в сентябре 2025 года в том случае, если к тому времени еврейское государство не предпримет никаких шагов для завершения регионального конфликта и решения гуманитарного кризиса, происходящего в секторе Газа.

Премьер Канады сорвал пресс-конференцию Трампа на саммите G7.

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