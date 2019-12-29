Это произойдет в конце марта.

Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги. Об этом сообщили журналисты BBC со ссылкой федеральное правительство страны.

Напомним, что ведомство отвечало за безопасность пары во время ее пребывания в Канаде. Обязательства на королевские конные правоохранительные службы возложены с ноября 2019 года.Это связано с тем, что супруги признаны лицами, находящимися под международной защитой.

Однако с 31 марта 2020 года этот статус будет с них снят из-за выхода из королевской семьи. Меган Маркл и принц Гарри отказались от обязанностей и лишились титулов.

Ранее раскрыты последние планы принца Гарри и Меган Маркл.

Видео: YouTube/Global News, Entertainment Tonight, The Telegraph, Access