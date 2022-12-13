Канада передаст Украине танки Leopard 2

Анита Ананд отправит ВСУ четыре танка немецкого производства.

Канадское правительство передаст Вооруженным силам Украины танки немецкого производства Leopard 2, которые сейчас находятся на вооружение национальной армии. Соответствующей информацией с местными журналистами в ходе пресс-конференции заявила глава министерства по обороне Анита Ананд. Чиновница отметила, что говорит о четырех единицах этой тяжелой техники, которая будет предоставлена киевскому режиму в качестве военной помощи от международных союзников и западной коалиции. Танки поступят ВСУ в ближайшую неделю. Эксперт не исключила, что количество "Леопардов" может быть увеличено в тесной координации с партнерами.

Канада передаст четыре танка Leopard 2. Они дадут Украине преимущество благодаря своей мощи и подвижности. Анита Ананд, глава Миноброны Канады

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Фото и видео: YouTube / cpac