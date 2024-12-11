Канада обсудит с ЕС и Великобританией ответ на американские пошлины

Мелани Жоли напомнила о стремлении Трампа ввести экономические ограничения в отношении союзников.

Оттава обсудит с партнерами в Европейском союзе и Великобритании ответные меры, которые Канада может предпринять в случае введения американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом пошлин на иностранные товары. Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции перед местными СМИ министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Ранее она указала на то, что планирует на текущей неделе встретиться с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, чтобы обсудить проблемные вопросы.

В центре моих бесед с британскими и европейскими коллегами будет вопрос о том, как реагировать на пошлины... Во многих европейских столицах, а также в Великобритании ведется дискуссия о том, как действовать в контексте ответа на пошлины и какими могут быть варианты ответа на них. Мелани Жоли, глава МИД Канады

Дополнительно Мелани Жоли также планирует обсудить угрозу введения пошлин с мексиканскими властями.

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Фото и видео: YouTube / cpac